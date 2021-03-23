Поучаствовать в организованном ЕР "Диктанте Победы" смогут все желающие

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

Как сообщает nashgorod.ru, планируется, что в день проведения диктанта будет работать до 12 тысяч площадок, открытых на базе учреждений Министерства обороны, Росгвардии, МВД, МЧС, на предприятиях в городах трудовой доблести, объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, ОАО ”Российские железные дороги”, Росгидромета, на водных судах и атомных электростанциях.

Один из циклов вопросов будет посвящен первому году Великой Отечественной войны, а также русским полководцам, юбилеи которых приходятся на этот год. Как и в предыдущие годы, в мероприятии можно поучаствовать очно, посетив специально организованные площадки, а также проверить свои знания дистанционно на сайте диктантпобеды.рф.

Особенности проведения предстоящего диктанта и правила участия в мероприятии озвучил председатель общественного совета партийного проекта ЕР “Историческая память”, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что впервые площадки для проведения предстоящей акции начнут работать не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах. Также участие в диктанте станет доступно россиянам, временно или постоянно проживающим за рубежом, и иностранным гражданам. Помимо этого, для большей доступности “Диктант Победы” проводится для всех желающих в формате онлайн.

Задания для диктанта, как и ранее, составляли члены исторического и военно-исторического обществ, а также сотрудники Российского гуманитарного государственного университета. Участники диктанта должны ответить на 25 вопросов, 20 из которых затрагивают общую военно-историческую тему, а остальные 5 относятся к региональной тематике.

Координатор партийного проекта “Историческая память”, заместитель секретаря генерального совета ЕР Александр Хинштейн подробно рассказал о заданиях предстоящего диктанта. Он отметил, что на мероприятии будет много вопросов, посвященных первому году войны, решающим сражениям начала ВОВ, а также именитым советским полководцам, в том числе Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому, которым в наступившем году исполняется 125 лет со дня рождения.

Помимо участия в мероприятии, активные и неравнодушные граждане могут помочь в организации “Диктанта Победы”. Каждый житель России, достигший возраста 18 лет, может присоединиться к волонтерам на сайте волонтерыпобеды.рф. В 2020 году в организации акции приняли участие 25 тысяч активистов.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, международная акция “Диктант Победы” пройдет уже в третий раз. В прошлом году участниками патриотического мероприятия стали более 1 миллиона человек из России и 75 других стран.

«Диктант Победы» стал для Кубани знаковой акцией. С каждым годом все больше участников проявляет интерес. В интеллектуальной игре «1418», которая прошла в преддверии «Диктанта Победы», Краснодарский край стал лидером в стране по количеству участников.

В этом году планируется организовать не менее 500 площадок для написания исторического диктанта. Безусловно, мы не должны забывать о безопасности, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

«Диктант Победы» приходят писать люди всех возрастов, целыми семьями. Это не просто проверка знаний, это наш ответ всем, кто пытается переписать нашу историю, это дань всем героям, кто ценой собственной жизни подарил нам мир и светлое будущее», - прокомментировал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

На Кубани в 2020 году «Диктант Победы» прошел на 538 площадках, он собрал почти 30 тысяч участников. К написанию диктанта присоединились военные подразделения, кадетские училища, высшие военные учреждения, также проверить знания истории можно было в Кавказском биосферном заповеднике.