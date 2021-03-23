Десантники и артиллеристы ВДВ Кубани успешно прошли масштабное учение

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Масштабное учение десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского соединения ВДВ прошло в Республике Крым. Четыре дня десантники и артиллеристы удерживали оборону Черноморского побережья от высадки морского десанта условного противника. Операция увенчалась успехом.

- При поддержке авиации и артиллерии гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки подразделений морского десанта проникнуть вглубь обороны «крылатой пехоты». Военные отстреливались из гаубиц, ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов. От ударов воздушного противника прикрывали батареи зенитных ракетных комплексов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ВДВ.

Подразделения предотвратили подход к берегу морского транспорта условного противника и не позволили ему высадить морской десант на побережье.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что военные моряки России и Египта провели совместные учения в Черном море.

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