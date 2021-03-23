Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 марта выросло на 119

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, наблюдаются качели заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 23 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 119 человек, накануне было зафиксировано 124 новых случая, а двумя днями ранее – 123. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, а также Новороссийск, Анапа и Калининский район, здесь выявили 31, 12 и по шесть новых случаев соответственно. По пять человек заразились коронавирусом в Армавире и Красноармейском районе, по четыре – в Геленджике, Динском и Тихорецком районах.

- По три положительных результата на COVID-19 получили пациенты в Апшеронском, Белореченском, Кавказском, Крыловском, Отрадненском и Славянском районах. По два заразившихся в Брюховецком, Белоглинском, Гулькевичевском и Лабинском районах. Единичные случаи зафиксированы в Кореновском, Туапсинском, Выселковском, Кущевском, Каневском, Ленинградском, Староминском, Щербиновском, Новопокровском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом за сутки – двое детей. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 66 пациентов, еще один – на ЭКМО. В стационаре с COVID-19 находятся 1066 человек, 1866 пациентов лечатся на дому.

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