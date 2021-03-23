На Кубани в больнице умер новорожденный ребенок

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка

1 февраля мама с младенцем были госпитализированы в больницу Темрюка. Новорожденному диагностировали расстройство желудочно-кишечного тракта. На следующий день мальчик скончался. Случившимся заинтересовались следователи.

- Согласно выводам судебно-медицинского исследования предварительной причиной смерти мальчика явился отек головного мозга. Для выяснения всех обстоятельств наступления смерти ребенка было незамедлительно возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время выяснятся все обстоятельства гибели ребенка, расследование продолжается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что мать мальчика-маугли из Новороссийска лишили родительских прав. Она измывалась над своим шестилетним сыном в течение нескольких лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Осужденная за гибель малыша врач продолжала лечить детей»: педиатра оставили на работе из-за дефицита кадров

В минздраве Кубани прокомментировали ситуацию (читайте далее)