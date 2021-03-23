В Краснодарском крае 23 марта ожидается ливень, град и усиление ветра

Водителей просят быть аккуратными на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черные тучи нависли над Кубанью с южной и восточной стороны, там уже льет дождь. Ожидается, что мощный циклон накроет регион полностью к вечеру 23 марта. Синоптики прогнозируют резкую смену погоды.

- На Кубани ожидается сильный дождь, ливень в сочетании и грозой, градом, усилением ветра до 20 м/с. На реках возможны подъёмы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок и оползни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЧС рекомендовали проявлять бдительность, следить за погодой и соблюдать меры пожарной безопасности.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру «01» или «101» - с мобильных.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что дожди в регионе ожидаются до выходных. А 24-го числа - возможно и с мокрым снегом.

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