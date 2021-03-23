Дело членов банды Цапка вернули следователю

Адвокат считает, что представители закона препятствуют передачи дела в суд

Дело членов кущевской банды, в котором фигурируют Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, а также его бывшая супруга Наталья Стришня и ее брат Иван, в феврале было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Но материалы вернули следователю.

- Заместитель прокурора Ростова-на-Дону Александр Жаков в постановлении указал, что нужно устранить нарушения, которые якобы имеются в рамках изучения материалов дела. Материалы уголовного дела содержат все обстоятельства совершенного преступления — время, место, дату. Считаем, что возвращение уголовного дела — очередная попытка оказать содействие обвиняемым для изменения им меры пресечения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» представитель потерпевшего по делу Генрих Хачатуров.

Стоит отметить, что 4 апреля истекает предельный срок домашнего ареста для Натальи и ее брата Ивана Стришних. Продлить меру пресечения на данный момент невозможно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что банду обвиняют в вымогательстве у коммерсанта 70 миллионов рублей в 2010 году.

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