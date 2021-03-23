В Краснодаре 24 марта ограничат движение по улице Гоголя

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24 марта в краевом центре нельзя будет проехать по улице Гоголя. Дорогу перекроют от улицы Красноармейской до Красной. Ограничения связаны с краевым мероприятием.

- В Краснодаре пройдет пленум Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов по итогам гранта администрации Краснодарского края. На улице Гоголя организуют стоянку для гостей, поэтому на улице временно ограничат движение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Для безопасности на дороге поставят предупреждающие знаки и ограждения. Водителей просят заранее искать альтернативные пути для объезда, чтобы не создавать заторов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на 141 дороге Краснодара до 1 мая обновят дорожную разметку. Особое внимание по мнению мэра города необходимо уделить разметке рядом со школами.

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