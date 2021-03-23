Смерть в прямом эфире: на Кубани мужчину придавило строительным краном

Мужчина, управлявший краном, погиб

Жуткая смерть мужчины случайно попала в объектив камеры мобильного телефона. Несколько зевак наблюдали, как идет демонтаж одного из бетонных объектов в Каневском районе. И вдруг, что-то пошло не так.

- Это конец! - говорит голос за кадром.

Действительно, в этот момент кран, в котором сидел мужчина, повело. А бетонная балка начала раскачиваться, увлекая за собой тяжелую технику. Водитель выпрыгнул из кабины, но оказался в зоне обрушения. В следующий момент махина рухнула, похоронив его под собой.

Следователи уже начали проверку соблюдение правил безопасности на объекте.