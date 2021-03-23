В Анапе многоквартирные самострои снесут до мая

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае активно борются с точечной застройкой. Так, например, в Анапе сносят сразу несколько самостроев.

- В городе-курорте продолжается демонтаж 12-этажного дома, возведенного девять лет назад. Здание на углу улиц Калинина и Таманской возвели без разрешения на строительство. При этом не была также предусмотрена и придомовая территория, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также сейчас продолжается снос самостроев на Витязевской косе. Многоквартирные самострои планирут снести в городе-курорте до мая.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Геленджике сносят недостроенный самострой. Высотку демонтируют по одному этажу. Работы также продолжаются.

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