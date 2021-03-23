Офис «ТНС энерго Кубань» там, где удобно потребителю

Фото предоставлено пресс-службой "ТНС энерго Кубань"

Теперь мобильный офис «ТНС энерго Кубань» работает не только в Новороссийске, но и в пригороде Краснодара. А значит у жителей крупнейших СНТ краевого центра есть возможность оценить все его преимущества. Чтобы быть полезными в дачных товариществах решено было приезжать к садоводам по пятницам и субботам.

Напомним, что в мобильном офисе можно передать показания приборов учета, распечатать и оплатить квитанцию за электроэнергию, получить консультацию по переоформлению лицевого счета в связи со сменой собственника жилого помещения, подать заявку на опломбировку или перепрограммирование счетчика, а также получить советы квалифицированных специалистов. В следующую пятницу 26 марта, решить все эти вопросы в мобильном офисе смогут жители поселка Лазурного, а в субботу – дачники СНТ «Пашковского» хутора Ленина.

Актуальная информация о графике работы мобильного офиса находится на информационных стендах Центров обслуживания клиентов и на сайте гарантирующего поставщика в разделе «Мобильные офисы». Также о работе мобильного офиса в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону контактного центра 8 (861) 298-01-70 (пн.-пт. с 9:00 до 19:00, кроме дней приема показаний с 23 по 25 число месяца).

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