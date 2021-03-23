В Новороссийске по нацпроекту отремонтируют 11 улиц в 2021 году

Фото администрации края

Эксперты в Новороссийске проверили качество ремонта городских улиц, на которых прошла реконструкция в 2019-2020 годах по профильному нацпроекту.

В эти годы в городе отремонтировали 49 трасс общей протяженностью свыше 50 км. В 2020 году дополнительно обновлены еще 30 улиц.

Всего специалистами проверено 89 дорог. На подавляющем большинстве из них целом покрытие в хорошем состоянии.

- Только на двух перекрестках – улиц Энгельса и Новороссийской республики и улиц Энгельса и Толстого истерлась дорожная разметка. До 5 апреля подрядчик ее обновит,- сообщает администрация края.

В 2021 году Новороссийск продолжит участие в нацпроекте. Запланировано отремонтировать 11 улиц. Работы на трех из них уже завершены. Оставшиеся приведут в порядок до 1 июня. Протяженность уже обновленных участков составит около 6 км.

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