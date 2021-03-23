Жители Кубани примут участие в Молодежном форуме по развитию Интернета 6 апреля

Фото администрации края

Регистрация на форум Youth RIGF уже открыта на сайте Сколтеха. Его участниками станут студенты, аспиранты, недавние выпускники ВУЗов и вообще все, кому интересна сфера информационных технологий. Единственное условие организаторов-возраст участников не может превышать 30 лет.

Цель форума — привлечь в отрасль молодых людей. В стране и регионе наблюдается дефицит кадров для цифровой экономики в различных сферах — от сельского хозяйства до ЖКХ.

- Это вызовет еще больший спрос на IT-специалистов, готовить которых нужно уже сейчас, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

На форуме его участники получат возможность принять участие в работе одной из четырех секций по направлениям. В программу также входят лекции и мастер-классы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Делегация Краснодара заключила два договора о сотрудничестве на MITT 2021

Делегация из Краснодара побывала на самой крупной туристической выставке России в категории «Туризм и отдых» - MITT 2021. Это международная площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. (читать далее)