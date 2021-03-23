В ЗСК оценили темпы исполнения госпрограмм в 2020 году

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Руководитель краевого парламента акцентировал, что по итогам 2020 года не все целевые показатели были достигнуты.

- Пандемия не должна стать оправданием для нереализованных мероприятий. Находясь в равных условиях, кто-то смог выполнить поставленные задачи, а кто-то не справился. И это несмотря на неплохую в целом динамику, - обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.

Так, по данным министерства экономики, объем финансирования на реализацию всех госпрограмм в 2020 году был предусмотрен в сумме 303 млрд рублей. Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств оставались государственные программы социальной направленности. На их реализацию было фактически направлено 215 млрд рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов, или 73% программных расходов.

Неосвоение средств отмечено по госпрограммам «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Развитие здравоохранения» .

Также не обеспечено в полном объеме выполнение мероприятий по приобретению движимого имущества для вновь созданных мест в детсадах. В числе проблемных были названы и мероприятия других программ. Например, муниципалитетам не в полном объеме были распределены субсидии в рамках реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Профильные министерства и департаменты отчитались перед депутатами и заявили, что решение проблемы находится на контроле.

В итоге парламентарии утвердили итоговую резолюцию в которой рекомендовали ответственным органам исполнительной власти принять меры по устранению выявленных недостатков и повысить контроль за финансами.