Мобильная приемная губернатора Кубани побывает в Анапе, Тимашевске и Ейске в апреле

Фото администрации края

Так, 8 апреля специалисты приемной будут работать в Анапе на ул. Крымской, 119.

-14 апреля мобильная приемная посетит Ейск. Специалисты будут принимать жителей с 12 до 16 часов на ул. Свердлова, 73/1.

На 28 апреля запланирован выезд в Тимашевск. Прием граждан на ул. Ленина, 120 продлится с 11 до 15 часов,- сообщает администрация края.

Такая форма работы. как мобильная приемная губернатора Кубани, существует уже три года. Только в одном 2020 году сотрудники приемной приняли более 5 тысяч человек по вопросам из различных сфер деятельности.

В состав рабочей группы входят сотрудники региональных министерств и ведомств. В случае необходимости сотрудники приемной организуют заявителям видеосвязь с работниками других инстанций.

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