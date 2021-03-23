В Новороссийске введен локальный режим ЧС после обнаружения авиабомбы времен войны

Фото Новороссийский центр поисковых работ

Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в селе Мысхако в Новороссийске.

Здесь местными жителями во время земляных работ в районе памятника «Рубеж» обнаружена фугасная авиационная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

Как сообщается, боеприпас найден накануне. Постановление о введении режима чрезвычайной ситуации подписал глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Сейчас решается вопрос о транспортировке и последующем безопасном уничтожении авиабомбы.

- Режим чрезвычайной ситуации на данной территории действует с 10:00 22 марта, администрации Южного района Новороссийска поручено в случае необходимости оповестить и провести эвакуацию населения,- сообщает мэрия Новороссийска.

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