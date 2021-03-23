В районе новой жилой застройки краснодарского поселка Знаменского возведут школу и три детских сада

Фото администрации края

23 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал на строительной площадке ЖК «Родные просторы» поселка Знаменского.

Проектом здесь предусмотрено строительство 29 многоквартирных домов на более чем 12 тыс жителей. Плотность застройки при этом находится в допустимых пределах.

В проекте также заложено создание школы более чем на полторы тысячи мест, а также трех детских садов почти на 900 мест. Построят здесь и поликлинику, которая рассчитана на жителей всего поселка

Строительство школы уже идет, один детсад на 250 построен. Кроме того, планируется обустройство парка площадью порядка 32 гектаров.

– Это пример комплексного освоения территории – качественная застройка с детскими садами, школой, которые примут детей к моменту сдачи жилого комплекса. По такому принципу должны возводиться новые микрорайоны в кубанской столице, – отметил Вениамин Кондратьев.

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В ходе объезда строек в Краснодаре губернатор Кубани отметил, что несмотря на то, что строительная отрасль является весьма весомой в экономике региона, тем не менее застройщики должны выполнять требования и по созданию социальной инфраструктуры.(читать далее)