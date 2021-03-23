Синоптики в Сочи спрогнозировали более 20 опасных явлений в 2020 году

Фото мэрии Сочи

История метеонаблюдений в Сочи насчитывает более 100 лет, а регулярно прогнозировать погоду на курорте стали в советские годы.

- За прошлый год вы спрогнозировали более двадцати опасных явлений, и все федеральные, краевые и городские службы успели принять меры для обеспечения безопасности горожан и бесперебойного жизнеобеспечения курорта, – отметил в приветственной речи мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Точность прогнозов на Черноморском побережье обеспечивают три метеостанции. Оперативные данные по погоде в ситуационный центр города передают также 13 автоматических станций.

До конца 23 марта в Сочи продолжатся сильные осадки, но уже 24 марта ситуация на реках стабилизируется, потому что в предгорных районах дождь будет переходить в мокрый снег. Дождь будет идти на курорте сохранится до конца текущей недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В марте потеплений не ждите: синоптики рассказали, когда на Кубань придет весна

Температурные качели на Кубани снижают амплитуду. Больше двух месяцев они мучили метеозависимых жителей Краснодарского края. Люди запасались таблетками и не покидали дома без особой необходимости. Иначе избежать сильнейших головных болей было невозможно.(читать далее)