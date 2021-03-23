Владельцы брендов «Смешарики» и «Фиксики» судятся с кондитерской фабрикой из Армавира

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Компании ООО «Смешарики» и АО «Аэроплан» судятся с кондитерской фабрикой ООО «Метрополис» в Армавире. Дела рассматриваются в Арбитражном суде Кубани.

Компании-владельцы брендов «Смешарики» и «Фиксики» крайне недовольны несанкционированным использованием кондитерами их товарных знаков.

- Истцы требуют от ООО «Метрополис» выплату компенсации на общую сумму 670 тыс. рублей. В частности, АО «Аэроплан» просит взыскать компенсацию в размере 30 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и 40 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства,- сообщает 23 марта издание «Деловая газета Юг».

Также ООО «Смешарики» требует 600 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства.

Оба дела будут рассматриваться в судебной инстанции в конце марта.

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