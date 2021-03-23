Принципиально новый взгляд на пиццу: TVOЯ Pizza delivery теперь и в Краснодаре

За собственную базу рецептур отвечают креативные шеф-повара

Бренд TVOЯ Pizza delivery теперь представлен в Краснодаре. Это второй город, после Москвы, где работает доставка пиццы, отличающейся от всех привычных российскому потребителю рецептур.

Доставки пиццы, в большинстве своем, делятся на две большие группы: тех, кто копируют классические итальянские рецепты, и тех, кто делает пиццу «в русском стиле». TVOЯ Pizza delivery — амбициозный проект от создателей ресторанов «Тануки» — это команда, которая показывает принципиально новый подход к пицце.

Здесь делают акцент на авторское тесто и яркие сочетания вкусов в начинке. В меню есть бруклинская и римская пиццы. Бруклинская круглая пицца приготовлена из соевой, рисовой и пшеничной муки, с тонким центром и хрустящими бортами. Римская — прямоугольная и еще более сложная в приготовлении. Для нее изначально готовят «бигу» (опару), которая вызревает от 24 до 48 часов, в результате чего тесто получается хрустящим и тонким.

Еще одна особенность новой доставки — светлое и темное тесто с чернилами каракатицы. Каждую из начинок можно выбрать в бруклинском или римском стиле, на белом или черном тесте.

За собственную базу рецептур отвечают креативные шеф-повара: в меню почти два десятка начинок, включая оригинальные авторские сочетания, которых больше нет нигде. Помимо классики («Шесть сыров», «Маргарита», «Ветчина и грибы», «Груша и горгонзола»), TVOЯ Pizza delivery предлагает пиццу с мортаделлой и карамелизированным луком; веганскую с артишоками; с креветками, лососем и трюфельным соусом.

Любая пицца выпекается на подовых печах из натурального камня. На камне тесто прогревается равномерно, что гарантирует хрустящую корочку и изумительный вкус. Такое тесто не теряет вкусовых качеств даже через час после приготовления. Более того: если пиццу разогреть на следующий день, она будет все такой же вкусной.

Заказ можно сделать по телефону или через приложение TanukiFamily, которое автоматически определяет зону и время доставки.

«TVOЯ Pizza delivery — это действительно необычная пицца: таких вкуснов нет ни у кого, а более сотни вариантов сочетаний теста и начинки позволяют каждый раз пробовать что-то новое. — говорит Станислав Колосков, CMO TanukiFamily. — Мы рады, что именно Краснодар стал вторым городом России, где мы будем доставлять принципиально новую пиццу».

www.tvoyaPizza.ru