На Кубани откроют 134 образовательных центра «Точка роста» в 2021 году

Фото администрации края

Образовательные центры начнут работать в рамках профильного нацпроекта. Их откроют даже в отдаленных поселках.

Планируется оснастить центры цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии.

В н «Точках роста» учащиеся получат возможность в современных условиях изучать предметы естественно-научной и технологической направленности, а также получать дополнительное образование.

Для работы в новых центрах преподаватели на Кубани должны будут пройти специальный курс переподготовки.

- Краснодарский край входит в число лидеров в стране по количеству созданных центров. На сегодняшний день их в регионе открыто – 195. С 2019 года получить образование в новых условиях смогли 130 тыс. учеников,- отмечают в краевом Минобразования.

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