На Кубани специалисты Судебно-экспертной палаты РФ выяснят причины массовой гибели птиц и рыбы

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Массовая гибель птиц и рыбы с конца февраля этого года отмечается фиксируются на у участке Черноморского побережья от Анапы до Туапсе.

Как сообщают 23 марта информагентства, причины подобного положения дел намерены исследовать сотрудники Судебно-экспертной палаты России.

- К нам обратилась инициативная группа экологов и активных граждан с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе. Силами Краснодарского краевого отделения СЭП РФ мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны", - цитирует «Интерфакс» председателя краевого отделения СЭП РФ Павла Ткаченко.

Как ранее сообщала «Комсомолка»,с начала года сотни случаев гибели птиц и рыбы наблюдали жители Новороссийска, Анапы и Геленджика. Экологи склонны объяснять это естественными причинами, а ветеринарные врачи не обнаружили в трупах животных и птиц опасных бактерий.

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- Тушек много, не одна и не две. Мы насчитали порядка 15-20 вдоль побережья. Выглядит это страшно, но больше пугает неизвестность - от чего это случилось и опасно ли это для нас, для людей? - бьют тревогу горожане в соцсетях.(читать далее)