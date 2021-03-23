На Кубани пройдет второй бизнес-бранч для предпринимателей

Фото предоставлено организаторами мероприятия

28 марта в Краснодаре пройдет второй бизнес-бранч, темой которого станет «Стратегическое управление». Среди организаторов мероприятия – Ассоциация молодых предпринимателей Краснодарского края, департамент инвестиций и развития МСП региона, управление по делам молодежи Краснодара, бизнес-издание «Человек дела-Кубань» и министерство образования, науки и молодежной политики.

В ходе насыщенной программы предпринимателям, и тем, кто только хочет ими стать, расскажут о том, как определить точки роста бизнеса, составить план развития своего дела, настроить модель управленческого контроля и научиться эффективно работать с бюджетом. Особенно ценно то, что участники смогут не только услышать советы эксперта, но и получить консультацию от представителей власти по мерам поддержки бизнеса. Приглашенным экспертом бизнес-бранча станет мастер управленческого учета Елена Варивода.

Мероприятие пройдет с 12 до 15:00 в ресторане MOST, по адресу ул. Кубанская Набережная, 37/3. Подробности можно узнать по телефонам +7(916)9703737, +7(952)8144614. Требуется предварительная регистрация.