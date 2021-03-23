На Кубани троллейбусное управление признано банкротом

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Единый федеральный реестр сведений о банкротстве опубликовал информацию об армавирском троллейбусном управлении. Арбитражный суд Краснодарского края признал предприятие банкротом.

- По решению суда, в отношении управления проведена процедура конкурсного производства на полгода, - сообщили в суде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани банкротом признан кредитно-потребительский кооператив «Доверие». Арбитражный суд Краснодарского края объявил фирму несостоятельной и ввел конкурсное производство на полгода.

- Банкротство проходит по упрощенной схеме, - сообщает Единый реестр сведений о банкротстве.

Ранее в ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края был признан банкротом мясокомбинат «Брюховецкий». В данный момент на предприятии на полгода введено конкурсное производство.

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В ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края признан банкротом мясокомбинат «Брюховецкий». В данный момент на предприятии на полгода введено конкурсное производство, говорится в материалах, опубликованных в Едином реестре сведений о банкротстве. Ранее с заявлением в арбитражный суд обратился гражданин, который потребовал взыскать с предприятия почти 490 тысяч рублей. Позже в состав кредиторов вошла краевая Межрайонная ИФНС № 7, ее сумма исковых требований составляла уже 21,5 млн рублей (продолжение)