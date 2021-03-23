В Сочи ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, который рассылал наркотики по почте

Фото: архив КП

В Сочи сотрудники службы УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с оперуполномоченными городского УВД задержали местного жителя, который рассылал наркотики по почте.

В одном из отделений почтовой связи в Центральном районе курорта правоохранители изъяли 13 конвертов, которые отправил 22-летний сочинец. В «письмах» обнаружена бумаги с налетом вещества. По заключению эксперта - это сильнодействующее синтетическое наркотическое средство – этанамин, общей массой более 0,1 грамма.

Парень был задержан с поличным – с конвертом, в котором был спрятан наркотик, общей массой более 0,5 граммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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