Фото: admtuapse.ru

В Туапсе обрушилась подпорная стена. ЧП произошло на улице Кирова в районе дома № 64. Причиной происшествия стали сильные дожди на курорте.

- Решением комиссии на данном участке введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация локального характера», - сообщили в пресс-службе туапсинской мэрии.

Фото: admtuapse.ru

В мэрии обратили внимание, что режим введён для проведения аварийно-восстановительных работ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на пострадавшем от оползня участке автодороги А-147 Джубга — Сочи введён режим ЧС. «КП» – Кубань» стали известны последствия схода оползня в Сочи. Утром 22 марта здесь произошло обрушение грунта. Это случилось на 158-ом километре федеральной трассы, около поселка Уч-Дере.

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