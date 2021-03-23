На Кубани из-под обрушившегося автокрана извлечено тело водителя

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Каневском районе из-под обрушившегося автокрана извлечено тело водителя.

Несчастный случай произошел сегодня утром, 23 марта, в Каневском районе Кубани. Случайно в объектив мобильной видеокамеры попала абсолютно, как казалось, стандартная операция по демонтажу бетонной колонны. Но закончилось она трагически. Сейчас видео гибели водителя автокрана в Краснодарском крае детально изучат правоохранительные органы.

- Для установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На кадрах видно, как мужчина за рычагами управления строительной техникой пытается изо всех сил удержать в стабильном состоянии многотонный бетонный цилиндр, похожий на водонапорную башню. Но в какой-то момент она перевешивает, валится, увлекая за собой автокран вместе с водителем.

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