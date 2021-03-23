Система видеонаблюдения будет организована до 1 июля Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи до конца года видеокамеры появятся в пяти подземных переходах. Пока система с выводом изображения в городской ситуационный центр также организована там, где трафик пешеходов наибольший. Она охватывает четыре подземных перехода.

- Система видеонаблюдения будет организована до 1 июля. Планируется как установка привычных обзорных видеокамер, так и апробация нескольких моделей, позволяющих вести аппаратную аналитику по распознаванию лиц, – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

По результатам тестирования намечено дооснащение ситуационного центра «Безопасный Сочи» системами нейросетевого видеоанализа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи к сезону установят более 400 камер видеонаблюдения. Системой будет охвачено девять парковых зоны, 60 спортивных площадок и горнолыжные курорты Красной Поляны.

Напомним, что все территории Сочи охвачены видеонаблюдением. На курорте установлено 1865 камер.

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