Отключения света в Сочи 24 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 24 марта 2021 пройдут по плану – в четырех внутригородских районах: в центре, в Хосте, Адлере и Лазаревском. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и фонариками.

Адлерский район

24 марта с 08:00 до 19:00 свет отключат в селах Верхнениколаевское, Вардане-Верино, улицах Заречная, Мостовая, Кузнечная, Веринская, Ивановская, Мурманская, Новгородская, Подольская, Абхазская, Черновицкая.

24 марта с 08:00 до 21:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка) без электричества останутся жители улиц 65 лет Победы и Нижнеимеретинская.

Хостинский район

24 марта с 12:00 до 18:00 включат «веер» на улице Учительская 19, 23, 23А, 25, 25А, 16, 17, 16А, 16/3, в переулке Карбышева 1-15, на улицах Грибоедова 1-35 (лицей №22, д/с №27), 20-й Горно-стрелковой дивизии 1-43, ТЦ, на улице Транспортная 16-68, 183, АЗС-Лукойл.

Центральный район

24 марта с 09:00 до 19:00 подача электроэнергии будет прекращена на улицы Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9, Целинная: 29-81(с дробями), Восточная (частично).

Лазаревский район

24 марта с 08:00 до 17:00 без сета останутся жители аула Калеж: улицы Лыготх, Нарт, поселка Солоники: улица Солоники (частично), поселка Вардане: улицы Львовская, Молодежная, Рассветная, Тракторная, переулки Огородный, Львовский, Минеральный, поселка Якорная Щель: улица Главная (частично), Череповецкая (частично).