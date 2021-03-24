Последние новости на 24 марта 2021: Дело членов банды Цапка вернули следователю

Последние новости на 24 марта 2021. Дело членов банды Цапка вернули следователю. Прокуроры не утвердили обвинительное заключение и попросили устранить нарушения.

В Краснодаре застройщика коттеджного поселка «Малиновка» осудили на 6 лет. Мужчина обманул дольщиков на 112 миллионов рублей.

Смерть в прямом эфире: на Кубани мужчину придавило строительным краном. Следователи уже начали проверку.

В Краснодаре изъяли незаконную партию табака для кальяна.Товар продавался без обязательной маркировки.

Владельцы брендов «Смешарики» и «Фиксики» судятся с кондитерской фабрикой из Армавира. Истцы обвиняют кондитеров в нарушении авторских прав.