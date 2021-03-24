Погода на 24 марта 2021 года в Краснодаре
Фото: Варвара ДЫМ
Настоящий снегопад обрушился на краевой центр прошлой ночью. За пару часов снежная пелена завалила Краснодар так, что на дорогах образовались заторы. Хотя случилось это ближе к полуночи. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 24 марта 2021 года в Краснодаре.
По прогнозам синоптиков, осадки в краевом центре не прекратятся до полудня.
- В первой половине дня будут сильные осадки и усиление ветра до 10 м/с. Воздух прогреется до плюс четырех градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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