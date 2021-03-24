На Кубани снизилось число наркоманов среди молодежи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают проводить мероприятия по профилактике употребления наркотиков. Чиновники отмечают, что благодаря работе комиссий в регионе удалось удержать ситуацию с незаконным оборотом и потреблением запрещенных веществ среди подростков и молодежи на уровне прежних лет.

– Работа в этом направлении продолжается, на постоянной основе в районах проводится профилактическая антинаркотическая работа и в условиях пандемии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в 2020 году в крае зарегистрировано почти 29 тысяч потребителей психоактивных веществ. Это ниже показателей 2019 года на 2,5 тысячи.

- В этом году в крае продолжат проведение мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотиков. Планируется охватить более 250 тысяч человек от 14 до 25 лет, - добавили в администрации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи ФСБ совместно с полицией задержали местного жителя, который рассылал наркотики по почте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новороссийске таможенники обнаружили наркотики в прибывшем из США автомобиле

По данному факту возбуждено уголовное дело (читайте далее)