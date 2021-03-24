В Краснодаре спецтехника ликвидирует подтопления после снега с дождем

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С вечера 23 марта всю ночь в Краснодаре шел снег. Утром сугробы начали таять, и в городе появились лужи. Ликвидировать подтопления выехали спецмашины.

- Семь специализированных машин обрабатывают дороги от гололедицы, в первую очередь мосты и путепроводы. Также 10 водооткачивающих машин ликвидируют локальные подтопления в разных микрорайонах города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В настоящее время воду откачивают на улицах Российской, Тенистой, Бульвар Строителей.

- Ситуацию в городе мониторят в непрерывном режиме специалисты Центра мониторинга дорожного движения совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой, - добавили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, 24 марта в течение всего дня в Краснодаре и крае возможны сильный дождь с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру «112».

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