Ейский групповой водопровод на первом этапе готов на 70%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За 40 лет Ейский групповой водопровод ремонтируют впервые. Почти за полвека он износился и требовал обновления. Строительство новой ветки позволит улучшить водоснабжение для пяти районов края.

- Уже готово 7,5 км новой ветки магистрального водовода, это первый этап. Всего планируется протянуть 30 км. Полностью работы будут завершены до конца 2024 года. Водоснабжение улучшится для жителей Ейского, Ленинградского, Щербиновского, Староминского и Кущевского районов, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На первом этапе работ планируется проложить 10,8 км водовода, из них 7,5 км уже выполнили – это 70% от общего объема. Ко второму этапу строительства приступят уже в этом году.

- Кроме того, проектом предусмотрено строительство резервуаров чистой воды. Сейчас эти объекты проектируются, - добавили в администрации.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что новые водопроводы построили в трех районах Кубани.

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