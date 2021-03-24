Задолженность управляющих компаний перед «ТНС энерго Кубань» превысила 1 млрд рублей

Фото пресс-службы ПАО «ТНС энерго Кубань»

Задолженность управляющих компаний Краснодарского края и Республики Адыгея перед «ТНС энерго Кубань» за год выросла на 250 млн рублей и по состоянию на 1 марта 2021 превысила 1 млрд рублей.

Стоит отметить, что компания обслуживает более 1360 управляющих компаний, из них несвоевременно оплачивают потребленную электроэнергию 786 исполнителей коммунальных услуг, что составляет 57,5%.

- Крупнейшими должниками среди управляющих компаний являются ООО «УКЭСК» (г.Краснодар, г.Новороссийск) - 43,7 млн рублей, ООО «УК «РЭО – 10» (г.Сочи) - 20,7 млн рублей, ООО УК «РЭП №3» (г.Сочи) - 19,4 млн рублей, ООО «ТеплоЭнергетик» (г.Краснодар) 18,9 млн рублей, ООО «Интер-Строй» (Тахтамукайский район Республики Адыгея) - 15,9 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПАО «ТНС энерго Кубань».

Гарантирующий поставщик электроэнергии ведёт активную работу по взысканию задолженности через суды, что впоследствии может привести к аресту счетов должников и не позволит качественно и своевременно оказывать услуги жителям многоквартирных домов. Так, на сегодняшний день на рассмотрении находятся свыше 560 дел на сумму 448,7 млн рублей.

Однако, наряду с недобросовестными управляющими компаниями, есть организации с положительной характеристикой, для которых полная и своевременная оплата энергоресурсов является одним из ключевых принципов. Их деятельность — отличный пример того, что управляющая компания может и должна добросовестно выполнять свои обязательства по заключенному договору. В пятерку таких компаний входят: ООО «УК «Наш дом Горячеключевской» в Горячем Ключе, ООО «Оскар» и ТСЖ «Ривьера»в Сочи,ООО «Благовест» в Краснодаре, Жилищно-строительный кооператив «ЖСК-24» в Майкопе.

В ПАО «ТНС энерго Кубань» отмечают, что ряд управляющих компаний направляет собранные средства не на оплату потребленных услуг, а используют по своему усмотрению, формируя огромную задолженность перед поставщиком электроэнергии.Зачастую, такие организации незначительно изменяя название, вновь создают управляющую компанию, перезаключая договор с жильцами на обслуживание.Ранее же действовавшая управляющая компания, собиравшая в полном объеме платежи с жителей и не рассчитавшись по долгам с ресурсоснабжающими организациями, признает себя банкротом.

В сложившейся ситуации гражданам необходимо быть бдительными, внимательно подходить к выбору управляющей компании без долгов и требовать подтверждающие документы об оплате за энергоресурсы, в случае неправомерности их действий, жильцы имеют право организовать общее собрание и принять решение перейти на прямые договора с поставщиком электроэнергии. Ведь, при прямых расчетах каждый потребитель видит прозрачность начислений, появляется возможность использовать онлайн-сервисы компании, сэкономив время, а также участвовать в акциях и выиграть ценный приз.