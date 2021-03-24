Энергетики устраняют последствия сильного снегопада в предгорных районах Адыгеи

Фото: "Россети Кубань"

Бригады «Россети Кубань» работают в предгорных районах Республики Адыгея в усиленном режиме из-за ухудшения погоды. В регионе идет сильный снег и дождь, осадки сопровождаются сильным ветром.

Непогода стала причиной локальных нарушений энергоснабжения в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи и частично в Белореченском районе Краснодарского края.

- В ликвидации последствий непогоды принимают участие 28 бригад «РоссетиКубань» в составе 60 энергетиков, 28 единиц спецтехники. В случае необходимости в аварийно-восстановительных работах могут быть задействованы 392 бригады: 1791 специалистов, 715 единиц техники. Энергоснабжение социально значимых объектов готовы обеспечить 106 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью 12,6 МВт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе оператора.

Энергетики непрерывно мониторят метеоусловия и следят за состоянием энергооборудования. Ход восстановительных работ координирует Штаб компании «Россети Кубань».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.