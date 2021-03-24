Площадь под сахарную свеклу на Кубани увеличат на 10%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр сельского хозяйства региона Федор Дерека рассказал о ходе посевной кампании на брифинге с журналистами региональных СМИ.

В настоящее время завершается сев ранних яровых культур – яровой пшеницы, ячменя, многолетних трав, овса и зернового гороха. Ими засеяно более 125 тыс. га, что составляет 80% от планового показателя.

На эти цели из регионального бюджета будет выделено 15,3 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В этом году свеклой засеют более 190 тыс. га полей, что на 10% чем в прошлом году, - отметил Федор Дерека.

Пока местный семенной материал составляет 8% от всей посевной компании. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» сахарный продукт поставляется в 20 стран мира.

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