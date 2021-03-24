Политологи оценили стартовые позиции партий перед выборами в парламент

Фото предоставлено партией Единая Россия

Многие эксперты считают, что на выборах в Госдуму, запланированных на сентябрь текущего года, большинство голосов соберет «Единая Россия». На вопрос: «Допускаете или исключаете для себя голосование за ЕР?» - более 50% респондентов ответили утвердительно. То есть электоральный потолок партии сейчас довольно высок.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский сообщил, что рейтинг «Единой России» сейчас вдвое превышает рейтинг Коммунистической партии.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин назвал ЕР партией, которая возглавляет «высшую лигу» партийной системы нашей страны. Он считает, что на старте думских выборов именно у единороссов будут наилучшие позиции, пишет nashgorod.ru.

Костин напомнил, что партия регулярно усиливает свои позиции, которые и так высоки благодаря широкой представленности членов ЕР во власти. Кроме этого, ЕР регулярно пополняет партийную «скамейку запасных». Очень сильным ходом Костин считает привлечение волонтеров в партийные списки. Волонтеры заслужили уважение всей страны своими действиями в период пандемии. Эксперт заявил, что парламентские выборы принесут единороссам 42-47% голосов.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов также высоко оценил привлечение волонтеров как в партийные списки, так и в праймериз, которые готовит «Единая Россия». Также он отметил, что внешнее давление на Российскую Федерацию сейчас играет на руку партии, так как в такие периоды граждане инстинктивно тянутся к патриотическим силам.

По информации официального сайта партии er.ru, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что у партии есть серьезный шанс на получение конституционного большинства.

«Традиционно повышается активность в момент праймериз у «Единой России», которая выбирает кандидатов. Впрочем, некоторые из действующих депутатов были хорошо заметны не только непосредственно перед выборами.

Мне кажется, достаточно слабо в крае активизировались представители ЛДПР, которые, как я понимаю, будут претендовать на сохранение представителя партии от Кубани в восьмом созыве. Если говорить о КПРФ, то партия традиционно заметна из-за определенных депутатов. «Справедливая Россия – за правду» известна избирателю прежде всего за счет эсеров, новые лица не заметны. Впрочем, аналогичная ситуация сложилась и в отношении малых партий.

Как итог, если говорить о партиях, то вполне очевидно, что традиционное большинство, особенно в части одномандатных округов, останется за «Единой Россией». Системная оппозиция может получить места, но только по спискам. Малые партии в Краснодарском крае могут использовать выборы для привлечения к себе внимания, в Госдуму с такой активностью от Кубани они не попадут», - рассказал редактор «ФедералПресс» по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Андрей Гусий.