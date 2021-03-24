Угрозу распространения лесных пожаров на Кубани предотвратит видеомониторинг

Фото предоставлено компанией Мегафон

В марте 2021 года на инфраструктуре оператора установлено 9 видеокамер для online-мониторинга пожаров, возникающих в лесах из-за любых факторов, в том числе человеческого. Общая площадь лесов, которые будут находиться под наблюдением, составляет около 500 тыс га, что, например, в 15 раз больше площади Краснодара.

При этом интеллектуальная система распознавания способна отличить бытовые задымления (котельные, печные трубы) от природных пожаров и немедленно оповестить о реальной угрозе. Такие высокоточные HD-камеры работают теперь в Геленджике, Новороссийске, в Северском, Туапсинском и Ейском районах, то есть там, где наиболее часто происходят чрезвычайные ситуации, связанные с возгоранием лесной подстилки.

«МегаФон совместно с Министерством природных ресурсов работает над мониторингом лесных возгораний, постоянно совершенствуя и расширяя интлеллектуальную систему наблюдения и передачи данных. На данный момент по всей стране расположено уже более 700 объектов платформы «Лесохранитель». В этом году проект реализован и в Краснодарском крае, ведь наш регион, к сожалению, стабильно входит в число зон с повышенной пожарной опасностью. Мы применяем наши цифровые разработки для раннего обнаружения пожаров и предотвращения угрозы экологии края и жизни населения», - отмечает Игорь Остатюк, директор МегаФона в Краснодарском крае.

Специалисты компании смонтировали камеры на сооружениях на высоте от 72 до 90 м, что обеспечило радиус обзора до 35 км. Оборудование способно выявить геолокацию возгорания с точностью до 150 метров даже на этапе первичного задымления и настроено на мгновенную передачу сигнала на диспетчерский пульт в «Краевой лесопожарный центр». Видеокамеры обладают углом обзора 360 градусов, а сопутствующие приборы устойчивы к любым погодным условиям.

«Оперативное обнаружение очагов возгорания – одно из важнейших условий успешной ликвидации происшествия без экологических, экономических и иных последствий для края и его жителей. Предотвращение угрозы распространиения пожаров – наша цель. Мы стремимся использовать самые высокотехнологичные методы в своей работе и рады сотрудничать с компаниями, которые разрабатывают подобные цифровые платформы», - рассказал начальник отдела охраны и защиты леса «Краевого лесопожарного центра» Александр Кривчик.