Суд отказался признать вину застройщика «Краснодар Сити» в нецелевом использовании денег дольщиков

15 Арбитражный апелляционный суд не подтвердил нецелевое расходование средств дольщиков ЖК "Краснодар Сити" Фото: Алексей БУЛАТОВ

200 млн рублей дольщиков ЖК "Краснодар Сити" остались в кармане депутата Заксобрания Краснодарского края Андрея Сигидина, которого подозревали в мошенничестве в сфере долевого строительства.

15 Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края. Суд не подтвердил нецелевое расходование средств дольщиков ЖК "Краснодар Сити".

По мнению следствия, Андрей Сигидин в 2019 году не использовал в собственных корыстных целях сумму в 400 млн рублей. Но в связи с пандемией в 2020 году краевой департамент по надзору в строительной сфере не смог провести контрольную проверку застройщика.

Теперь истец может подать апелляцию только через два месяца после решения Арбитражного суда.

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