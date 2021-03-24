Детский сад в поселке Водники под Краснодаром готов на 70%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 70% готов детский садик на улице Ботанической в Краснодаре.

Строение площадью в 4,4 тыс. кв. метров скоро откроет свои двери в Прикубанском округе.

- Детский сад рассчитан на 10 групп и на 2 ясельные. В двух блоках будут организованы пищеблок, прачечная, музыкальный зал, помещения для физкультурных занятий и рисования, медицинский кабинет, - сообщили в краевом департаменте строительства

На территории обустроят групповые площадки, теневые навесы, а также зоны для игр с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами.

Всего по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках национальных проектов возводят 50 дошкольных учреждений.

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