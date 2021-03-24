Ушаковка получила благодарность от замминистра науки России

Фото пресс-службы университета

В прошлом году Министерство науки и высшего образования России проводило конкурс на лучшие разработки и достижения. Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова впервые принял участие в этих состязаниях. И не зря.

- Университет на федеральном конкурсе представляли две команды. Одна из них вышла в финал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе университета.

Фото пресс-службы университета

Координатором первого проекта выступил Владимир Николаевич Прасолов (аспирант I курса, обучающийся по направлению «судовождение»). Он с командой защищал идею по созданию гидро-аэротранспортного кластера в Азово-Черноморском бассейне. Но проект не пробился вперед.

Фото пресс-службы университета

В финал конкурса удалось вырваться команде под руководством заведующего лабораторией судового электрооборудования и автоматики Ивана Анатольевича Изюмова. Они выступили с проектом под названием «Создание комплекса оборудования для тестирования высоковольтных судовых установок с помощью нейронных сетей». Идею отрабатывал А.И. Бойчук, Е.И. Калимулин, А.Д. Бубенцов, Е.Е. Сидоров, В.А.Казьмина, В.В. Костюк.

Фото пресс-службы университета

Конкуренция была серьезная, участие ушаковцев во всероссийском конкурсе молодых предпринимателей не прошло незамеченным. Университет получил благодарность от заместителя министра науки России Елены Дружининой. Она похвалила Ушаковку за активное участие в защите проектов.