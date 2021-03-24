В Сочи жители многоквартирного дома, пострадавшего из-за схода оползня, покинули свои квартиры

Фото ВК ЧП Сочи

Жильцы многоэтажки в Сочи из-за оползня могут оказаться на улице. Из-за сильного дождя в ночь на 24 марта подмыло грунт возле дома на Пластунской, 194/15.

- Эвакуированы жители первых этажей. Все они временно переехали к своим родственникам и друзьям. Всего в доме проживает около 100 человек. Специалисты из МКУ"Служба спасения г. Сочи" ведут наблюдение за состоянием грунта. Когда закончится ливень рабочие начнут укреплять опоры жилого дома, - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" первый замглавы Центрального округа администрации Сочи Роман Ахметов.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала о том, что в Сочи около семиэтажного жилого дома обвалился грунт.

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