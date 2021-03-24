В МТС назвали топ-5 эффективных слов для рекламы

Аналитика основана на изучении рекламных сообщений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МТС проанализировала рекламные кампании в digital-каналах за год. Оказалось, что есть топ слов для текстов, которые делают продвижение более эффективным.

- Аналитика основана на изучении рекламных сообщений малого, среднего и крупного бизнеса, отправленных при помощи сервиса МТС Маркетолог, — SMS, e-mail, push-уведомлений, рекламы в социальных сетях. При помощи анализа Big Data МТС выявила слова, которые чаще всего встречались в рекламных кампаниях c CTR[1] больше 3%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе оператора связи.

Так, в топ-5 эффективных слов для рекламы вошли: «без», «узнайте», «код», «бесплатная», «доставка».

«Без» стало самым распространенным успешным словом, оно выявлено в 78% эффективных рассылок. Предлог «без» в сообщениях указывал на отсутствие ограничений в уникальном предложении: например, без первого взноса, без дополнительной платы.

Слово «узнайте» стало вторым по удачности употребления. С ним встречалось 72% успешных рассылок. Это считается классическим призывом к действию. Кстати, в прошлом году это слово чаще использовалось в сочетаниях: «узнайте подробности», «узнайте условия».

Рассылки со словом «код» в предложениях на скидку или промокодах также получили высокий CTR. Оно встречалось в 63% успешных сообщениях.

«Бесплатная» – встречалось в 59% успешных рассылках. Например, в информации о дополнительных услугах, таких как доставка, диагностика и консультация.

56% досталось слову «доставка». Упоминание в сообщении одной из самых востребованных услуг прошлого года заметно повлияло на отклик аудитории.

Стоит отметить, что кубанские бизнесмены за прошлый год в три раза чаще обращались к сервисам таргетированной рекламы МТС. Услуги компании, работающие на основе обезличенных больших данных, стали самыми популярными в сегменте малого бизнеса по итогам прошлого года.