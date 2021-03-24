Парк «Краснодар» можно посетить, не выходя из дома

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Насладиться прогулкой по парку «Краснодар» теперь можно, не вставая с дивана. Особенно актуально это во время непогоды. Онлайн-тур стал доступен для всех желающих.

Виртуальный тур не только покажет все красоты парка, но и позволит узнать подробнее обо всех объектах, расположенных на его территории. Для этого даже не нужен гид - экскурсию можно устроить себе самостоятельно, а, чтобы узнать подробнее о той или иной достопримечательности, нужно нажать на зеленый значок.

Стоит сказать, что регистрация для прогулки по парку в режиме онлайн не нужна. Виртуальная карта доступна по ссылке.

Кстати, в 2021 году в парке Галицкого появятся и новые арт-площадки. А новые спортивные площадки тут уже работают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парке Галицкого меняют искусственный шалфей на настоящий

Поэтому сейчас рабочие «выкапывают» искусственный шалфей, чтобы посадить настоящий. И уже летом гостей парка он снова будет радовать (читайте далее)