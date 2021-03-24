Вредных насекомых в Сочи уничтожат химикатами

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Министерство природных ресурсов отменило запрет на уничтожение химическим способом вредных насекомых на особо охраняемых территориях Сочи.

Вредные насекомые и другие организмы проникали с импортным посадочным материалом естественным путем в редкие растения с 2012 года. Так, в огромном количестве расплодились самшитовая огневка, пальмовый мотылек, каштановая орехотворка. Эти насекомые погубили несколько тысяч гектаров реликтовых растений в парках Сочи.

- Борьба с вредителями с помощью химической обработки на заповедных территориях была законодательно ограничена, хотя научное сообщество заявляло, что это нецелесообразно, - прокомментировали в пресс-службе Минприроды РФ.

Эти серьезные вопросы поднимались в марте главой Минприроды, администрацией Краснодарского края и руководством Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка.

- Сейчас идет активное согласование правовых документов, чтобы начать скорейшее уничтожение биологически вредных насекомых. Уже направлены соответствующие разъяснения, проекты изменений в положения о национального парке и заповеднике проходят внутренние согласования, - сообщили в министерстве природы.

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