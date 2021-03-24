300 объектов топливно-энергетической безопасности на Кубани пройдут проверку

Фото: пресс-служба администрации края

За прошедшие четыре года - с 2017-го - в котельных, на газораспределительных станциях и нефтехранилищах прошло 160 плановых и 49 внеплановых проверок.

По итогам работы на ряд должностных лиц составлено 135 административных протоколов с суммой штрафа 2,5 млн рублей.

– Важно организовать не только бесперебойную работу объектов ТЭК, но и обеспечить их защищенность, - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

На сегодня на Кубани существует 300 потенциально опасных объектов топливно-энергетического комплекса. Антитеррористическая комиссия также занимается их проверкой на надежность.

Как отметил глава региона, некоторые владельцы зачастую занижают или снимают категорию опасности со своих объектов. Делается это для того, чтобы сократить расходы на выполнение требований безопасности.

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