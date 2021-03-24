«Россети Кубань» дали электричество 65% жителям Адыгеи, пострадавшим от снегопада

Фото: пресс-служба «Россети Кубань»

По состоянию на 14:00, специалисты «Россети Кубань» дали электричество более 65% жителям Адыгеи, которые остались без света из-за сильнейшей метели и налипания мокрого снега утром в среду.

Энергетики боролись с непогодой с раннего утра. Из-за налипания мокрого снега произошли локальные сбои в подачи электричества в Майкопском, Кошехабльском и Гиагинском районах Адыгеи и частично Белореченском районе Краснодарского края. Полностью восстановить подачу электроснабжения к 16:00.

В ликвидациях последствий природной стихии участвуют 38 пригад «Россети Кубань» в составе 82 энергетика и 38 единиц спецтехники. Ход восстановительных работ координирует Штаб компании «Россети Кубань».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.