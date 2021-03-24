В Апшеронском районе отремонтируют 10,5 км региональных и местных автодорог в 2021 году

Фото администрации края

В Апшеронском районе Кубани в 2021 году с помощью краевых субсидий реконструируют две региональные автотрассы.

Два с половиной километра трассы Кубанская -Саратовская обновят в черте станицы Тверской.

А на дороге Горячий Ключ – Хадыженск рабочие будут реконструировано покрытие на протяжении 0,8 км, на участке между поселком Асфальтовая Гора и Хадыженском.

- Кроме того, в муниципалитете заасфальтируют порядка 7,2 км. Здесь обновят участки дорожного полотна в Куринском сельском поселении, Апшеронске и Хадыженске,- сообщает администрация края.

В общей сложности за последние 5 лет при помощи средств из бюджетов в разных уровней в Апшеронском районе обновлено уже около 236 км дорог.

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