Кубань вошла в тройку лидеров в России по выданным справкам Единого госреестра недвижимости

По итогам 2020 года Кадастровой палатой по Краснодарскому краю выдано более 2,8 млн выписок из Единого госреестра недвижимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Третье место занял Краснодарский край в числе регионов по количеству выданных сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По итогам 2020 года Кадастровой палатой по Краснодарскому краю выдано более 2,8 млн выписок из ЕГРН.

Среди российских регионов-лидеров – Московская область (4,6 млн), Москва (4 млн), Краснодарский край (2,8 млн), Волгоградская область (2,3 млн) и Республика Башкортостан (2 млн).

- Именно в этих регионах россияне больше всего занимались недвижимостью. Всего доля электронных запросов сведений из ЕГРН в прошлом году составила 91%, что на 2,5% больше чем в 2019 году, - отметили в Кадастровой палате по Краснодарскому краю.

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