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Общество24 марта 2021 17:29

В Сочи после ливней селевой поток объемом более 200 кубометров сошел на Курортный проспект

На месте работают сотрудники дорожных служб
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК Типичный Краснодар

После сильного дождя, который идет в Сочи уже почти сутки подряд, активизировались оползневые процессы, которые на курорте традиционно являются одной из серьезных проблем.

Селевой поток из грязи камней с крутого склона сошел на Курортный проспект в районе остановки «Зеленая роща» в Хостинском районе Сочи.

- Оползневые массы перекрыли одну из двух полос движения (в направлении центра Сочи). На место происшествия в течение 30 минут прибыли сотрудники эксплуатирующей организации, дорожная техника, которые незамедлительно приступили к ликвидации последствий природного явления, — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

По оценкам дорожников, объём земли, вывалившейся на дорогу во время оползня составил около 200 м3, с учетом вывала леса — до 300 кубометров.

Сейчас трасса перекрыта. Весь автотранспорт в центр Сочи со стороны Адлера направляется в объезд..

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